Столичні поліцейські на патрульному автомобілі в'їхали у стовп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Патрульний автомобіль в'їхав у стовп електроопори вночі у Києві, внаслідок чого постраждали обидва патрульних. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації патрульної поліції Києва.
"Водій на службовому авто в'їхав у перешкоду – в електроопору. І водій, і пасажир отримали травми", - повідомили в прес-службі.
За попередніми даними, водій автомобіля Тoyota Prius не впорався з керуванням. Також у відділі комунікації повідомили, що інцидент стався вночі на вулиці Юрія Іллєнка в Шевченківському районі Києва.
Нагадаємо, на початку березня у Волинській області сталася ДТП під час переслідування порушника поліцейськими. У результаті аварії постраждав інспектор.
Протягом минулого року і в січні 2019 року з вини поліцейських патрульної поліції сталось 144 дорожньо-транспортних пригод.