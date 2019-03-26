Столичные полицейские на патрульном автомобиле въехали в столб

"Водитель на служебном авто въехал в препятствие - в электроопору. И водитель, и пассажир получили травмы", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Тoyota Prius не справился с управлением. Также в отделе коммуникации сообщили, что инцидент произошел ночью на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе Киева.

Напомним, в начале марта в Волынской области произошло ДТП во время преследования нарушителя полицейскими. В результате аварии пострадал инспектор.

В течение прошлого года и в январе 2019 года по вине полицейских патрульной полиции произошло 144 дорожно-транспортных происшествий.