Столичные полицейские на патрульном автомобиле въехали в столб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Патрульный автомобиль въехал в столб электроопоры ночью в Киеве, в результате чего пострадали оба патрульных. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации патрульной полиции Киева.
"Водитель на служебном авто въехал в препятствие - в электроопору. И водитель, и пассажир получили травмы", - сообщили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель автомобиля Тoyota Prius не справился с управлением. Также в отделе коммуникации сообщили, что инцидент произошел ночью на улице Юрия Ильенко в Шевченковском районе Киева.
Напомним, в начале марта в Волынской области произошло ДТП во время преследования нарушителя полицейскими. В результате аварии пострадал инспектор.
В течение прошлого года и в январе 2019 года по вине полицейских патрульной полиции произошло 144 дорожно-транспортных происшествий.