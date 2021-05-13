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Столичні перевізники рахують збитки від локдауну, але обіцяють не підвищувати суттєво вартість проїзду

Київ • УНН

 • 24649 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Через зменшення пасажиропотоку у громадському транспорті під час локудауну, київський міський бюджет має виділити більшу суму на покриття збитків, а підвищення цін на проїзд у транспорті має відбутися не вище, ніж до 10 гривень. Про це у коментарі УНН зазначив голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Моїсеєнко.

Столичні перевізники рахують збитки від локдауну, але обіцяють не підвищувати суттєво вартість проїзду

Деталі

За його словами, наразі в Асоціації відбувається підрахунок збитків під час локдауну, після чого мають відбутися перемовини щодо підняття вартості цін. У той же час Моїсеєнко вважає, що вартість проїзду має піднятися не вище, ніж до 10 гривень, оскільки ціна якісних послуг на транспорт - це відповідальність міського бюджету, а не пасажирів.

Цитата

“Якісний транспорт має бути дорогим, але за рахунок міського бюджету, а не пасажирів. Ми неодноразово зверталися до КМДА, щоб нам зробили врегульований тариф. Ми понесли сотні мільйонів збитків, тому ми дуже в критичній ситуації. І будемо вести перемовини з наступного тижня. Але я вважаю, що проїзд має бути не дорожче 10 грн”, - зазначив директор асосціації.

Нагадаємо

Від початку пандемії коронавірусу київські перевізники здійснюють пасажирські перевезення, дотримуючись карантинних обмежень. Раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області повідомляла, що планує ініціювати зупинку роботи маршруток у столиці через збитковість роботи під час локдауну.

З 5 квітня в Києві запровадили суворі карантинні обмеження, які торкнулися роботи громадського транспорту. Зокрема, громадський транспорт, у тому числі метро, працював виключно по спецперепустках.

Крім того

Колективи Київського метрополітену та Київпастрансу звернулися до мера міста Віталія Кличка і Київської міської ради з вимогою вирішити питання підвищити вартість проїзду.

У метро, посилаючись на розрахунки на 2021 рік, зазначають, що планова економічна обґрунтованість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно обґрунтована – 21,05.

У наземному транспорті, як вказано, собівартість 20,50 грн, в електричці - 71,72 грн.

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