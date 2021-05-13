Столичные перевозчики подсчитывают убытки от локдауна, но обещают не повышать существенно стоимость проезда
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за уменьшения пассажиропотока в общественном транспорте во время локудауна, киевский городской бюджет должен выделить большую сумму на покрытие убытков, а повышение цен на проезд в транспорте должно состояться не выше, чем до 10 гривен. Об этом в комментарии УНН сказал председатель Асоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
Детали
По его словам, сейчас в Ассоциации происходит подсчет убытков во время локдауна, после чего должны состояться переговоры относительно поднятия стоимости цен. В то же время Моисеенко считает, что стоимость проезда должна подняться не выше, чем до 10 гривен, поскольку цена качественных услуг на транспорт - это ответственность городского бюджета, а не пассажиров.
Цитата
"Качественный транспорт должен быть дорогим, но за счет городского бюджета, а не пассажиров. Мы неоднократно обращались в КГГА, чтобы нам сделали урегулированный тариф. Мы понесли сотни миллионов убытков, поэтому мы в очень критической ситуации. И будем вести переговоры со следующей недели. Но я считаю, что проезд должен быть не дороже 10 грн", - отметил директор ассосциации.
Напомним
С начала пандемии коронавируса киевские перевозчики осуществляют пассажирские перевозки, соблюдая карантин. Ранее Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области сообщала, что планирует инициировать остановку работы маршруток в столице из-за убыточности работы во время локдауна.
С 5 апреля в Киеве ввели строгие карантинные ограничения, которые коснулись работы общественного транспорта. В частности, общественный транспорт, в том числе метро, работал исключительно по спецпропускам.
Кроме того
Коллективы Киевского метрополитена и Киевпастранса обратились к мэру города Виталию Кличко и Киевский городской совет с требованием решить вопрос повысить стоимость проезда.
В метро, ссылаясь на расчеты на 2021 год, отмечают, что плановая экономическая обоснованность перевозки одного пассажира составляет 20,04 грн, а экономически обоснованная - 21,05.
В наземном транспорте, как указано, себестоимость 20,50 грн, в электричке - 71,72 грн.