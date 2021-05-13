Столичные перевозчики подсчитывают убытки от локдауна, но обещают не повышать существенно стоимость проезда

КИЕВ. 13 мая. УНН. Из-за уменьшения пассажиропотока в общественном транспорте во время локудауна, киевский городской бюджет должен выделить большую сумму на покрытие убытков, а повышение цен на проезд в транспорте должно состояться не выше, чем до 10 гривен. Об этом в комментарии УНН сказал председатель Асоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.