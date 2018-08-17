Столичні лікарні доручають знешкоджувати небезпечні медичні відходи фірмам без ліцензій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 уклала договір про утилізацію медичних (клінічних) відходів із фірмою, яка не має ліцензії на відповідні послуги, передає УНН.
На початку серпня міська дитяча клінічна лікарня оголосила тендер на закупівлю послуг із перевезення та утилізації відходів медичного призначення.
Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 14 серпня. Перемогу у тендері отримало ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни". Цінова пропозиція Товариства становила 4 тис. 100 грн, в той час як очікувана вартість тендеру - 7 тис. грн.
Відповідно, Київська міська дитяча клінічна лікарня №2 уклала з переможцем договір про перевезення та утилізацію медичних відходів.
Однак, згідно із реєстром ліцензіатів Мінприроди, ТОВ "Центр екобезпеки та гігієни" не має ліцензії на утилізацію небезпечних відходів, а лише на перевезення.
Раніше експерти закликали уряд заборонити фірмам-посередникам брати участь в подібних тендерах. Але посередники і досі виграють торги, фактично відповідаючи лише за вивіз небезпечних відходів, а не за їх знешкодження.
Нагадаємо, у 2018 році Мінприроди розпочало перевірки спецкомпаній, які мають ліцензії на утилізацію небезпечних відходів. До кінця року міністерство має перевірити загалом 130 спецпідприємств. За останніми даними, ліцензії на утилізацію отрутохімікатів позбавлено 35 спецпідприємств.