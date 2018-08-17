Столичные больницы поручают обезвреживать опасные медицинские отходы фирмам без лицензий

В начале августа городская детская клиническая больница объявила тендер на закупку услуг по перевозке и утилизации отходов медицинского назначения.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 14 августа. Победу в тендере получило ООО “Центр экобезопасности и гигиены”. Ценовое предложение Общества составило 4 тыс. 100 грн, в то время как ожидаемая стоимость тендера — 7 тыс. грн.

Соответственно, Киевская городская детская клиническая больница №2 заключила с победителем договор о перевозке и утилизации медицинских отходов.

Однако, согласно реестру лицензиатов Минприроды, ООО “Центр экобезопасности и гигиены” не имеет лицензии на утилизацию опасных отходов, а только на перевозку.

Ранее эксперты призвали правительство запретить фирмам-посредникам участвовать в подобных тендерах. Но посредники до сих пор выигрывают торги, фактически отвечая лишь за вывоз опасных отходов, а не за их обезвреживание.

Напомним, в 2018 году Минприроды начало проверки спецкомпаний, которые имеют лицензии на утилизацию опасных отходов. До конца года министерство проверить всего 130 спецпредприятий. По последним данным, лицензии на утилизацию ядохимикатов лишены 35 спецпредприятий.