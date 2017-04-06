Столичні депутати затвердили річний перелік природоохоронних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили перелік природоохоронних заходів у столиці в 2017 році, які фінансуватимуться з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київради.
"Відповідно до затвердженого порядку, цьогоріч запланована реконструкція очисних споруд “Харківські”, розчистка та благоустрій озер Синє та Коник. Передбачено заходи з озеленення міста та облаштування поливо-зрошувальних систем та комплекс протизсувних робіт. Має закуповувати місто й контейнери для збору небезпечних відходів у складі побутових (використані елементи живлення та люмінесцентні лампи)", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, у 2017-му році продовжать розпочаті торік роботи.
Це зокрема, обстеження та розчистка русла річки Либідь та приведення його до належного технічного стану. Також продовжать розчистку та ремонт споруд на озері Голубе, благоустрій озер у парку “Нивки” та реконструкцію озер в Шулявській балці Київського зоопарку.
Окрім того, продовжать створення експозиції (вольєрів) “Пташника” в Київському зоопарку.
Також заплановано завершити розробку проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”. Відповідно до плану, продовжать демеркуризацію промислового майданчика ВАТ “Радикал”.
Рішення підтримали 87 депутатів.
Як повідомляв УНН, 6 березня Київрада заборонила голосування за петиції з російських пошт.