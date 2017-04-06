Столичные депутаты утвердили годовой перечень природоохранных мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень природоохранных мероприятий в столице в 2017 году, которые будут финансироваться из городского фонда охраны окружающей природной среды. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
"Согласно утвержденному порядку, в этом году запланирована реконструкция очистных сооружений" Харьковские ", расчистка и благоустройство озер Синее и Коник. Предусмотрены меры по озеленению города и обустройство поливо-оросительных систем и комплекс противооползневых работ. Будет закупать город и контейнеры для сбора опасных отходов в составе бытовых (использованы элементы питания и люминесцентные лампы)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2017 году продолжат начатые в прошлом году работы.
Это, в частности, обследование и расчистка русла реки Лыбидь, приведение его в надлежащее техническое состояние. Также продолжат расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое, благоустройство озер в парке "Нивки" и реконструкцию озер в Шулявской балке Киевского зоопарка.
Кроме того, продолжится создание экспозиции (вольеров) "Пташника" в Киевском зоопарке.
Также планируется завершить разработку проекта землеустройства регионального ландшафтного парка "Днепровские острова". Согласно плану, продолжат демеркуризацию промышленной площадки ОАО "Радикал".
Решение поддержали 87 депутатов.
Как сообщал УНН, 6 марта Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт.