Столичные депутаты утвердили годовой перечень природоохранных мероприятий

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73317 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110139 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168222 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121020 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114824 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105820 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158975 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Столичные депутаты утвердили годовой перечень природоохранных мероприятий

Столичные депутаты утвердили годовой перечень природоохранных мероприятий

Киев  •  УНН

 • 12356 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили перечень природоохранных мероприятий в столице в 2017 году, которые будут финансироваться из городского фонда охраны окружающей природной среды. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

"Согласно утвержденному порядку, в этом году запланирована реконструкция очистных сооружений" Харьковские ", расчистка и благоустройство озер Синее и Коник. Предусмотрены меры по озеленению города и обустройство поливо-оросительных систем и комплекс противооползневых работ. Будет закупать город и контейнеры для сбора опасных отходов в составе бытовых (использованы элементы питания и люминесцентные лампы)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в 2017 году продолжат начатые в прошлом году работы.

Это, в частности, обследование и расчистка русла реки Лыбидь, приведение его в надлежащее техническое состояние. Также продолжат расчистку и ремонт сооружений на озере Голубое, благоустройство озер в парке "Нивки" и реконструкцию озер в Шулявской балке Киевского зоопарка.

Кроме того, продолжится создание экспозиции (вольеров) "Пташника" в Киевском зоопарке.

Также планируется завершить разработку проекта землеустройства регионального ландшафтного парка "Днепровские острова". Согласно плану, продолжат демеркуризацию промышленной площадки ОАО "Радикал".

Решение поддержали 87 депутатов.

Как сообщал УНН, 6 марта Киевсовет запретил голосования за петиции с российских почт.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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