Столичне дербі: "Будівельник" завоював третю перемогу на турнірі в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Столичним дербі між "Будівельником" та "Київ-Баскетом" завершився підготовчий турнір до старту української Суперліги, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
У стартовій чверті гравці “Будівельника” шокували суперника, вигравши 10-хвилинний відрізок з перевагою у два рази — 30:15. На другу 10-хвилинку “Київ-Баскет” вийшов з рішучим наміром наздогнати опонентів і це їм майже вийшло — 42:37.
У другій половині гри ікс-факторами “Будівельника” стали Олександр Кобець, який влучав дальні кидки, а також пуерторіканець Джиан Клавелл, який завершив гру із гросмейстерським показником в 35 очок, що допомогло його колективу завоювати виграш — 92:83.
Таким чином, “Будівельник” завершив передсезонний турнір у столиці із трьома перемогами в трьох поєдинках.
Доповнення
Вже 22 вересня “Будівельник” зійдеться із “Прометеєм” у грі за Суперкубок України. На наступний день стартуватиме регулярний сезон української Суперліги.