Столичное дерби: "Будивельник" завоевал третью победу на турнире в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Столичным дерби между "Будивельник" и "Киев-Баскет" завершился подготовительный турнир к старту украинской Суперлиги, сообщает корреспондент УНН.
Детали
В стартовой четверти игроки “Будивельника” шокировали соперника, выиграв 10-минутный отрезок с преимуществом в два раза — 30:15. На вторую 10-минутку “Киев-Баскет” вышел с твердым намерением догнать оппонентов и это им почти получилось — 42:37.
Во второй половине игры икс-факторами “Будивельника” стали Александр Кобец, который попадал дальние броски, а также пуэрториканец Джиан Клавелл, который завершил игру с гроссмейстерским показателем в 35 очков, что помогло его коллектива завоевать выигрыш — 92:83.
Таким образом, “Будивельник” завершил предсезонный турнир в столице с тремя победами в трех поединках.
Дополнение
Уже 22 сентября “Будивельник” сойдется с “Прометеем” в игре за Суперкубок Украины. На следующий день стартует регулярный сезон украинской Суперлиги.