Столична влада закуповує нові трамваї

Міський голова зазначив, що Київ закуповує польські трамваї PESA 5-го покоління зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi, вони мають тихий хід.

Мер Києва додав, що до кінця року столична влада планує укомплектувати рухомий склад на лінії швидкісного трамвая виключно сучасними трамваями 5-ого покоління.

Віталій Кличко зауважив, що інколи лунають закиди, що столиця закуповує трамваї у поляків замість того, щоб підтримувати вітчизняного виробника.

"Але, на жаль, львівський завод не може впоратися з тими обсягами, які нам потрібні", – підкреслив мер Києва.

Окрім того, додав Віталій Кличко, столична влада при закупівлі польських трамваїв висунула умову – запуск у Києві сервісного центру для їх обслуговування.

"А в планах на майбутнє – підприємство із крупногабаритної збірки трамваїв у Києві. І впевнений, що вже незабаром містом рухатимуться трамваї, на яких буде написано "зроблено в Україні", "зроблено в Києві", – зауважив Віталій Кличко.

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Мер Києва наголосив, що трамваї – екологічний вид транспорту і влада столиці робить все для оновлення рухомого складу громадського транспорту загалом. Він додав, що сьогодні у киян дуже багато нарікань на неякісний сервіс із перевезення, який надають маршрутки.

"Ми не будемо воювати з маршрутками. Ми їх просто витіснимо доступним, комфортним і сучасним громадським комунальним транспортом", – додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у грудні одеська компанія “Татра-Південь” передасть Києву для тестового запуску новий український трамвай. Перед цим розпочали запускати нові трамваї українського виробництва у Вінниці та у Львові.