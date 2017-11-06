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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58621 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126265 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106465 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109047 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107491 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100516 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 105371 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102572 просмотра

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Столичные власти закупают новые трамваи

Столичные власти закупают новые трамваи

Киев  •  УНН

 • 21359 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Столичные власти закупают современные трамваи, которые будут курсировать Киевом. И делают все, чтобы обновленный коммунальный общественный транспорт стал альтернативой маршруткам. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко сообщает УНН со ссылкой на сайт КГГА.

Мэр отметил, что Киев закупает польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход.

Мэр Киева добавил, что до конца года столичные власти планируют укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями пятого поколения.

Виталий Кличко отметил, что иногда раздаются упреки, что столица закупает трамваи у поляков вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя.

"Но, к сожалению, львовский завод не справляется с теми объемами, которые нам нужны", - подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, добавил Виталий Кличко, столичные власти при закупке польских трамваев выдвинули условие - запуск в Киеве сервисного центра для их обслуживания.

"А в планах на будущее - предприятие с крупногабаритной сборки трамваев в Киеве. И уверен, что уже в скором времени по городу будут двигаться трамваи, на которых будет написано "сделано в Украине","сделано в Киеве", - отметил Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что трамваи - экологический вид транспорта и власти столицы делают все для обновления подвижного состава общественного транспорта в целом. Он добавил, что сегодня у киевлян очень много нареканий на некачественный сервис по перевозке, который предоставляют маршрутки.

"Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто вытесним доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в декабре одесская компания "Татра-Юг" передаст Киеву для тестового запуска новый украинский трамвай . Перед этим начали запускать новые трамваи украинского производства в Виннице и Львове.

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