Столичные власти закупают новые трамваи

Мэр отметил, что Киев закупает польские трамваи PESA 5-го поколения со 100% низким полом, кондиционерами, Wi-Fi, они имеют тихий ход.

Мэр Киева добавил, что до конца года столичные власти планируют укомплектовать подвижной состав на линии скоростного трамвая исключительно современными трамваями пятого поколения.

Виталий Кличко отметил, что иногда раздаются упреки, что столица закупает трамваи у поляков вместо того, чтобы поддерживать отечественного производителя.

"Но, к сожалению, львовский завод не справляется с теми объемами, которые нам нужны", - подчеркнул мэр Киева.

Кроме того, добавил Виталий Кличко, столичные власти при закупке польских трамваев выдвинули условие - запуск в Киеве сервисного центра для их обслуживания.

"А в планах на будущее - предприятие с крупногабаритной сборки трамваев в Киеве. И уверен, что уже в скором времени по городу будут двигаться трамваи, на которых будет написано "сделано в Украине","сделано в Киеве", - отметил Виталий Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что трамваи - экологический вид транспорта и власти столицы делают все для обновления подвижного состава общественного транспорта в целом. Он добавил, что сегодня у киевлян очень много нареканий на некачественный сервис по перевозке, который предоставляют маршрутки.

"Мы не будем воевать с маршрутками. Мы их просто вытесним доступным, комфортным и современным общественным коммунальным транспортом", - добавил Виталий Кличко.

Напомним, в декабре одесская компания "Татра-Юг" передаст Киеву для тестового запуска новый украинский трамвай . Перед этим начали запускать новые трамваи украинского производства в Виннице и Львове.