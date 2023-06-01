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Столична влада закликає громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів

Столична влада закликає громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко в Telegram закликав жителів столиці долучитись до групи громадського моніторингу з якою КМДА уклало угоду про співпрацю, в якості громадських уповноважених для перевірок укриттів, на які надходять скарги, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вказується, що вони вже провели низку спільних інспекцій.

"Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок. Щоб долучитися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Правоохоронці проводять слідчі дії у двох департаментах Київської міської державної адміністрації в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.

У межах кримінального провадження з розслідування загибелі людей, правоохоронці також проводять обшуки у Деснянській районній державній адміністрації у столиці.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

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