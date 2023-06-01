Столична влада закликає громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко в Telegram закликав жителів столиці долучитись до групи громадського моніторингу з якою КМДА уклало угоду про співпрацю, в якості громадських уповноважених для перевірок укриттів, на які надходять скарги, пише УНН.
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Зазначається, що півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вказується, що вони вже провели низку спільних інспекцій.
"Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок. Щоб долучитися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Правоохоронці проводять слідчі дії у двох департаментах Київської міської державної адміністрації в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.
У межах кримінального провадження з розслідування загибелі людей, правоохоронці також проводять обшуки у Деснянській районній державній адміністрації у столиці.
Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.
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