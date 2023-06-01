Столична влада закликає громадськість долучитись до перевірки доступу до укриттів

Деталі

Зазначається, що півтора місяці тому Департаментом муніципальної безпеки КМДА був укладений Меморандум про співпрацю щодо контролю за роботою укриттів з групою громадського моніторингу "Озон". Група збирає і надає департаменту адреси укриттів, на які скаржаться мешканці. Вказується, що вони вже провели низку спільних інспекцій.

"Місто закликає долучатися до цієї ініціативи всіх небайдужих киян в якості громадських уповноважених із таких перевірок. Щоб долучитися, звертайтеся на офіційну електронну пошту Департаменту муніципальної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Правоохоронці проводять слідчі дії у двох департаментах Київської міської державної адміністрації в межах розслідування смертельного інциденту, якій стався цієї ночі. Коли люди не змогли потрапити до укриття, у результаті чого троє осіб, серед яких дитина, загинули від падіння уламків ворожої ракети.

У межах кримінального провадження з розслідування загибелі людей, правоохоронці також проводять обшуки у Деснянській районній державній адміністрації у столиці.

Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.

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