Столичная власть призывает общественность присоединиться к проверке доступа к укрытиям
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram призвал жителей столицы присоединиться к группе общественного мониторинга с которой КГГА заключило соглашение о сотрудничестве, в качестве общественных уполномоченных для проверок укрытий, на которые поступают жалобы, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Указывается, что они уже провели ряд совместных инспекций.
"Город призывает присоединяться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам. Чтобы присоединиться, обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности", - говорится в сообщении.
Дополнение
Правоохранители проводят следственные действия в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках расследования смертельного инцидента, которой произошел этой ночью. Когда люди не смогли попасть в укрытие, в результате чего три человека, среди которых ребенок, погибли от падения обломков вражеской ракеты.
В рамках уголовного производства по расследованию гибели людей, правоохранители также проводят обыски в Деснянской районной государственной администрации в столице.
В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.
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