Столичная власть призывает общественность присоединиться к проверке доступа к укрытиям

Детали

Отмечается, что полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Указывается, что они уже провели ряд совместных инспекций.

"Город призывает присоединяться к этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам. Чтобы присоединиться, обращайтесь на официальную электронную почту Департамента муниципальной безопасности", - говорится в сообщении.

Дополнение

Правоохранители проводят следственные действия в двух департаментах Киевской городской государственной администрации в рамках расследования смертельного инцидента, которой произошел этой ночью. Когда люди не смогли попасть в укрытие, в результате чего три человека, среди которых ребенок, погибли от падения обломков вражеской ракеты.

В рамках уголовного производства по расследованию гибели людей, правоохранители также проводят обыски в Деснянской районной государственной администрации в столице.

В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

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