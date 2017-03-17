Столична влада може переглянути співпрацю з “Київхлібом” через виявлені у продукції плісняві гриби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. ПАТ “Київхліб”, в продукції якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби, є одним із основних столичних постачальників хлібних виробів в дитячі заклади, лікарні та військові частини, повідомляє УНН.
За даними ресурсу “ProZorro”, нещодавно ПАТ “Київхліб” виграв тендер Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА в м.Києві на постачання хлібопродуктів на суму понад 2,5 млн грн.
Проте, зважаючи на оприлюднену експертизу продукції ПАТ “Київхліб”, у столичній владі розглядатимуть питання поставки хлібопродуктів до комунальних закладів.
"Я це питання вивчу і вивчу цю ситуацію. Також я поспілкуюся із нашим управлінням освіти", - сказав голова Святошинської РДА Володимир Каретко.
Результатами дослідження зацікавився й депутат Святошинської райради Прохор Антоненко.
"Надсилайте результати дослідження, а я вивчу це питання. За підсумками я напишу депутатське звернення. За результатами вивченого дослідження вже можна буде вести мову і про підняття цього питання у профільній комісії", - сказав він.
Нагадаємо, у рамках соціального експерименту з дослідження якості продуктів харчування, журналісти УНН придбали в столичних торгових мережах 10 зразків хлібної продукції.
Усі вони були передані на лабораторні дослідження до Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції.
7 жовтня 2016 року редакція УНН оприлюднила надані Центром результати дослідження.
Під час лабораторного тестування, у деяких зразках хлібної продукції виявили плісняві гриби.
Зокрема, у кількості 2,3·102 КУО/г плісняві гриби виявили у зразку “Хліб білковий Київський”, виробництва ПАТ “Київхліб”.
У кількості 1,7·102 КУО/г — у зразку “Хліб прибалтійський Світлий (заварний хліб з житнього та пшеничного борошна)” виробництва ПАТ “Київхліб”.
У кількості 1,2·102 КУО/г — у зразку “Рогалик з висівками” виробництва ПАТ “Київхліб”.
Решта протестованих зразків хлібних виробів, за даними дослідження Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції, пліснявих грибів не містили.