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Столична влада може переглянути співпрацю з “Київхлібом” через виявлені у продукції плісняві гриби

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. ПАТ “Київхліб”, в продукції якого Державний центр сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції виявив плісняві гриби, є одним із основних столичних постачальників хлібних виробів в дитячі заклади, лікарні та військові частини, повідомляє УНН.

За даними ресурсу “ProZorro”, нещодавно ПАТ “Київхліб” виграв тендер Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА в м.Києві на постачання хлібопродуктів на суму понад 2,5 млн грн.

Проте, зважаючи на оприлюднену експертизу продукції ПАТ “Київхліб”, у столичній владі розглядатимуть питання поставки хлібопродуктів до комунальних закладів.

"Я це питання вивчу і вивчу цю ситуацію. Також я поспілкуюся із нашим управлінням освіти", - сказав голова Святошинської РДА Володимир Каретко.

Результатами дослідження зацікавився й депутат Святошинської райради Прохор Антоненко.

"Надсилайте результати дослідження, а я вивчу це питання. За підсумками я напишу депутатське звернення. За результатами вивченого дослідження вже можна буде вести мову і про підняття цього питання у профільній комісії", - сказав він.

Нагадаємо, у рамках соціального експерименту з дослідження якості продуктів харчування, журналісти УНН придбали в столичних торгових мережах 10 зразків хлібної продукції.

Усі вони були передані на лабораторні дослідження до Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції.

7 жовтня 2016 року редакція УНН оприлюднила надані Центром результати дослідження.

Під час лабораторного тестування, у деяких зразках хлібної продукції виявили плісняві гриби.

Зокрема, у кількості 2,3·102 КУО/г плісняві гриби виявили у зразку “Хліб білковий Київський”, виробництва ПАТ “Київхліб”.

У кількості 1,7·102 КУО/г — у зразку “Хліб прибалтійський Світлий (заварний хліб з житнього та пшеничного борошна)” виробництва ПАТ “Київхліб”.

У кількості 1,2·102 КУО/г — у зразку “Рогалик з висівками” виробництва ПАТ “Київхліб”.

Решта протестованих зразків хлібних виробів, за даними дослідження Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції, пліснявих грибів не містили.

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