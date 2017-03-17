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Столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлебом" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов

Столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлебом" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов

Киев • УНН

 • 16456 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. ПАО "Киевхлеб", в продукции которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы, является одним из основных столичных поставщиков хлебных изделий в детские учреждения, больницы и воинские части, сообщает УНН.

По данным ресурса "ProZorro", недавно ПАО "Киевхлеб" выиграло тендер Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА в Киеве на поставку хлебопродуктов на сумму более 2,5 млн грн.

Однако, учитывая обнародованную экспертизу продукции ПАО "Киевхлеб", в столичной власти будут рассматривать вопрос поставки хлебопродуктов в коммунальные учрежденя.

"Я этот вопрос изучу и выучу эту ситуацию. Также я пообщаюсь с нашим управлением образования", - сказал глава Святошинской РГА Владимир Каретко.

Результатами исследования заинтересовался и депутат Святошинского райсовета Прохор Антоненко.

"Присылайте результаты исследования, а я изучу этот вопрос. По итогам я напишу депутатский запрос. По результатам изученного исследования уже можно будет говорить и о поднятии этого вопроса в профильной комиссии", - сказал он.

Напомним, в рамках социального эксперимента по исследованию качества продуктов питания, журналисты УНН приобрели в столичных торговых сетях 10 образцов хлебной продукции.

Все они были переданы на лабораторные исследования в Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции.

7 октября 2016 г. редакция УНН обнародовала предоставленные Центром результаты исследования.

Во время лабораторного тестирования, в некоторых образцах хлебной продукции обнаружили плесневые грибы.

В частности, в количестве 2,3 · 102 КУО/г плесневые грибы обнаружили в образце "Хлеб белковый Киевский", производства ПАО "Киевхлеб".

В количестве 1,7 · 102 КУО/г - в образце "Хлеб прибалтийский Светлый (заварной хлеб из ржаной и пшеничной муки)" производства ПАО "Киевхлеб".

В количестве 1,2 · 102 КУО/г - в образце "Провансаль с отрубями" производства ПАО "Киевхлеб".

Остальные протестированные образцы хлебных изделий, по данным исследования Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, плесневых грибов не содержали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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