Столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлебом" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. ПАО "Киевхлеб", в продукции которого Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции обнаружил плесневые грибы, является одним из основных столичных поставщиков хлебных изделий в детские учреждения, больницы и воинские части, сообщает УНН.
По данным ресурса "ProZorro", недавно ПАО "Киевхлеб" выиграло тендер Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА в Киеве на поставку хлебопродуктов на сумму более 2,5 млн грн.
Однако, учитывая обнародованную экспертизу продукции ПАО "Киевхлеб", в столичной власти будут рассматривать вопрос поставки хлебопродуктов в коммунальные учрежденя.
"Я этот вопрос изучу и выучу эту ситуацию. Также я пообщаюсь с нашим управлением образования", - сказал глава Святошинской РГА Владимир Каретко.
Результатами исследования заинтересовался и депутат Святошинского райсовета Прохор Антоненко.
"Присылайте результаты исследования, а я изучу этот вопрос. По итогам я напишу депутатский запрос. По результатам изученного исследования уже можно будет говорить и о поднятии этого вопроса в профильной комиссии", - сказал он.
Напомним, в рамках социального эксперимента по исследованию качества продуктов питания, журналисты УНН приобрели в столичных торговых сетях 10 образцов хлебной продукции.
Все они были переданы на лабораторные исследования в Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции.
7 октября 2016 г. редакция УНН обнародовала предоставленные Центром результаты исследования.
Во время лабораторного тестирования, в некоторых образцах хлебной продукции обнаружили плесневые грибы.
В частности, в количестве 2,3 · 102 КУО/г плесневые грибы обнаружили в образце "Хлеб белковый Киевский", производства ПАО "Киевхлеб".
В количестве 1,7 · 102 КУО/г - в образце "Хлеб прибалтийский Светлый (заварной хлеб из ржаной и пшеничной муки)" производства ПАО "Киевхлеб".
В количестве 1,2 · 102 КУО/г - в образце "Провансаль с отрубями" производства ПАО "Киевхлеб".
Остальные протестированные образцы хлебных изделий, по данным исследования Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, плесневых грибов не содержали.