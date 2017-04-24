Столична прокуратура затримала директора Інституту психології ім. Г.Костюка

За інформацією прокуратури, директора Інституту психології ім. Г.Костюка затримали на “гарячому” після одержання ним 5 тис. доларів.

У прес-службі відомства пояснили, що вказану суму він зажадав від громадянки за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в даному Інституті з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”.

Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці затримали на отриманні хабара у сумі 5,5 тис. грн начальника районного відділення державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Львівській області.