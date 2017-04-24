Столичная прокуратура задержала директора Института психологии им. Костюка

По информации прокуратуры, директор Института психологии им. Костюка задержали на "горячем" после получения им 5 тыс. долларов.

В пресс-службе ведомства пояснили, что указанную сумму он потребовал от гражданки за содействие в зачислении на работу в лабораторию консультативной психологии и психиатрии Института с возможностью одновременно учиться в данном Институте с целью получения образовательно-квалификационного уровня "магистр".

Напомним, 24 апреля правоохранители задержали при получении взятки в сумме 5,5 тыс. грн начальника районного отделения государственной налоговой инспекции Главного управления ДФС во Львовской области.