Столична прокуратура протягом року направила до суду 110 справ щодо корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратура міста Києва протягом 2017 року передала до суду 110 кримінальних проваджень з ознаками корупційних злочинів. Про це повідомив прокурор міста Києва Роман Говда під час виступу у Київській міській раді, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.
“З початку року за належного процесуального керівництва прокуратури правоохоронними органами столиці завершено та направлено до суду 110 кримінальних проваджень про злочини з ознаками корупції”, — цитує прес-служба слова Р.Говди.
Він підкреслив, що кожне третє з таких проваджень розслідувалося слідчими прокуратури міста, що є одним з найкращих показників по державі.
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Зокрема, за його словами, перед судом за вчинення корупційних злочинів постали 2 голови сільрад, 2 депутати, 3 керівники вищих навчальних закладів, 55 працівників національної поліції, 2 податківця, адвокат, 3 митники, 4 посадовці міграційної служби та інші особи.
За результатами судового розгляду до реальної міри покарання вже засуджено 6 обвинувачених.
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Крім того, зазначив Р.Говда, поточного року судами за участі працівників органів прокуратури міста розглянуто 129 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами розгляду визнано винними 81 особу, з них до 54 осіб застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Серед притягнутих до відповідальності, уточнив він, 31 держслужбовець різних категорій, 9 посадовців публічного права, 11 поліцейських, 2 депутати Київської місцевої ради, 2 посадових особи начальницького складу органів цивільного захисту та інші.