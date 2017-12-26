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Столична прокуратура протягом року направила до суду 110 справ щодо корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прокуратура міста Києва протягом 2017 року передала до суду 110 кримінальних проваджень з ознаками корупційних злочинів. Про це повідомив прокурор міста Києва Роман Говда під час виступу у Київській міській раді, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.

Столична прокуратура протягом року направила до суду 110 справ щодо корупціонерів

“З початку року за належного процесуального керівництва прокуратури правоохоронними органами столиці завершено та направлено до суду 110 кримінальних проваджень про злочини з ознаками корупції”, — цитує прес-служба слова Р.Говди.

Він підкреслив, що кожне третє з таких проваджень розслідувалося слідчими прокуратури міста, що є одним з найкращих показників по державі.

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Зокрема, за його словами, перед судом за вчинення корупційних злочинів постали 2 голови сільрад, 2 депутати, 3 керівники вищих навчальних закладів, 55 працівників національної поліції, 2 податківця, адвокат, 3 митники, 4 посадовці міграційної служби та інші особи.

За результатами судового розгляду до реальної міри покарання вже засуджено 6 обвинувачених.

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Крім того, зазначив Р.Говда, поточного року судами за участі працівників органів прокуратури міста розглянуто 129 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. За результатами розгляду визнано винними 81 особу, з них до 54 осіб застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу.

Серед притягнутих до відповідальності, уточнив він, 31 держслужбовець різних категорій, 9 посадовців публічного права, 11 поліцейських, 2 депутати Київської місцевої ради, 2 посадових особи начальницького складу органів цивільного захисту та інші.

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