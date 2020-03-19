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Столара не потрібно викликати до Президента, він і так допомагає київським лікарням - Рабінович

Київ • УНН

 • 13186 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Глава Київської парторганізації Опозиційна платформа - За Життя Вадим Столар допомагає столичним клінікам в боротьбі з коронавірусом і за свій рахунок забезпечує лікарні необхідним обладнанням. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат, співголова вищезгаданої партії Вадим Рабінович, передає УНН.

"Я пишаюся, що без шуму і розмов глава Київської партійної організації Опозиційна платформа - За Життя Вадим Столар передав тисячі захисних комплектів в Олександрівську і інші лікарні столиці. І це правильно!" - заявив політик.

Парламентарій зазначив, що в ситуації, що склалася всі повинні намагатися надати посильну допомогу медикам. "Столар сам по собі - пристойна людина, його не треба викликати до Президента, щоб він почав допомагати людям. Всі, хто можуть допомагати, повинні це робити", - констатував Вадим Рабінович.

Відзначимо, з 16 по 18 березня Вадим Столар направив в Олександрівську клінічну лікарню 468 респіраторів, 1826 комбінезонів, 30000 вакуумних пробірок для дослідження крові, 10000 голок для тих же досліджень, 10000 одноразових холдеров для пробірок, 7 систем для збирання Mistral Moboxx, 400 насадок для системи збирання, 750 спеціальних маркованих ганчірок і 300 маркованих серветок для системи збирання.

Також Столар направив в Київську міську клінічну лікарню №4 1700 захисних комбінезонів і 300 респіраторів.

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