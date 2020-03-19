Столара не нужно вызывать к Президенту, он и так помогает киевским больницам - Рабинович

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103253 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105909 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107878 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106627 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115864 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101481 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105786 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106757 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131659 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

 • 13182 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Глава Киевской парторганизации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар помогает столичным клиникам в борьбе с коронавирусом и за свой счет обеспечивает больницы необходимым оборудованием. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” сообщил народный депутат, сопредседатель вышеупомянутой партии Вадим Рабинович, передает УНН.

“Я горжусь, что без шума и разговоров глава Киевской партийной организации ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Вадим Столар передал тысячи защитных комплектов в Александровскую и другие больницы столицы. И это правильно!” — заявил политик.

Парламентарий отметил, что в сложившейся ситуации все должны стараться оказать посильную помощь медикам. “Столар сам по себе — приличный человек, его не надо вызывать к Президенту, чтобы он начал помогать людям. Все, кто могут помогать, должны это делать”, — констатировал Вадим Рабинович.

Отметим, с 16 по 18 марта Вадим Столар направил в Александровскую клиническую больницу 468 респираторов, 1826 комбинезонов, 30000 вакуумных пробирок для исследования крови, 10000 иголок для тех же исследований, 10000 одноразовых холдеров для пробирок, 7 систем для уборки Mistral Moboxx, 400 насадок для системы уборки, 750 специальных маркированных тряпок и 300 маркированных салфеток для системы уборки.

Также Столар направил в Киевскую городскую клиническую больницу № 4 1700 защитных комбинезонов и 300 респираторов.

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