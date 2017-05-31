Стокгольмський арбітраж сьогодні має озвучити рішення у справі “Нафтогазу” і “Газпрому”

“Завтра (31 травня — ред.), я думаю, ми почуємо з обох сторін, що все гаразд, що усі перемогли. Будь-яке рішення спочатку буде трактуватися як перемога обома сторонами. Це логічно, оскільки рішення не буде відразу публічним. Тобто це великий наробок, це більше 500 сторінок, це той аналіз, який провів арбітраж, і резолютивна частина — це тільки підсумок, і завтра його буде зроблено і виведено якусь формулу, яка потім буде використовуватися для підрахунку. І буде дано певний час сторонам для того, щоб зробити ці підрахунки разом, будуть визначені експерти, а потім, якщо сторони не дійдуть спільної думки що кому хто винен, вже арбітраж буде приймати остаточне рішення на підставі цих підрахунків”, — сказала вона.

О.Зеркаль розповіла, що найкращим для України рішенням буде скасування принципу “бери або плати”.

“Найкращим рішенням для нас буде рішення про зняття тягаря, який пов’язаний з тим обов’язком „бери або плати“, тобто те трактування яке нав’язує нам „Газпром“, що ми мали б купувати 52 млрд кубів газу, воно для нас найбільш обтяжливе. Незважаючи на те, що контракт передбачає і перегляд, і перегляд ціни, і всі інші речі, але знову ж таки цього не робилося, і ми сподіваємося, що завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу це буде зроблено”, — зауважила заступник міністра.

Нагадаємо, сума позивних вимог НАК "Нафтогаз України" до російського "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі становлять близько 50 млрд дол.

Також нагадаємо, "Газпром" збільшив суму позову до "Нафтогазу" до 37 млрд дол. При цьому раніше у "Нафтогазі" повідомили, сума позивних вимог "Газпрому" до НАК у Стокгольмському арбітражі становить приблизно 50 млрд дол.

Додамо, українські вимоги до "Газпрому" пов'язані з двома контрактами - на постачання і на транзит газу.