Стокгольмский арбитраж сегодня должен озвучить решение по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"

“Завтра (31 мая — ред.), я думаю, мы услышим с обеих сторон, что все хорошо, что все победили. Любое решение сначала будет трактоваться как победа обеими сторонами. Это логично, поскольку решение не будет сразу публичным. То есть это большой задел, это более 500 страниц, это тот анализ, который провел арбитраж, и резолютивная часть — это только итог, и завтра он будет сделан и выведено какую формулу, которая затем будет использоваться для подсчета. И будет дано определенное время сторонам для того, чтобы сделать эти подсчеты вместе, будут определены эксперты, а потом, если стороны не придут к общему мнению что кому кто виноват, уже арбитраж будет принимать окончательное решение на основании этих подсчетов”, — сказала она.

Е.Зеркаль рассказала, что лучшим для Украины решением будет отмена принципа “бери или плати”.

“Лучшим решением для нас будет решение о снятии бремени, связанного с тем долгом ”бери или плати“, то есть то трактовка которое навязывает нам ”Газпром“, мы должны покупать 52 млрд кубов газа, оно для нас наиболее тягостное. Несмотря на то, что контракт предусматривает и просмотр, и пересмотр цены, и все другие вещи, но опять же этого не делалось, и мы надеемся, что благодаря решению Стокгольмского арбитража это будет сделано”, - отметила замминистра.

Напомним, сумма исковых требований НАК “Нафтогаз Украины” с российским “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже составляют около 50 млрд долл.

Также напомним, “Газпром” увеличил сумму иска к “Нафтогазу” в 37 млрд долл. При этом ранее в “Нафтогазе” сообщили, сумма исковых требований “Газпрома” к НАК в Стокгольмском арбитраже составляет примерно 50 млрд долл.

Добавим, украинские требования к “Газпрому” связаны с двумя контрактами — на поставку и на транзит газа.