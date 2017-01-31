Стокгольм передав Києву символічний ключ Євробачення

"Перед вами фантастична подія, коли люди з усього світу приїдуть до вас через любов до музики. Сьогодні ми живемо у світі, який більш ніж будь-коли потребує єднання. Давайте продовжувати здійснювати таку маніфестацію як пісенний конкурс Євробачення, щоб єднатися заради любові та миру. Тепер Київ буде місто, за яким дивитимуться 200 млн людей, тисячі журналістів, гостей та фанів. Ключ від Стокгольму приєднано до зв’язки ключів і ми увійшли в історію. Київ теж приєднається до історії Євробачення. Від щирого серця, від серця Стокгольма вам пане Кличко для Києва", - сказала президент міської ради Стокгольма Єва-Луїза Ерландссон Слорак.

Нагадаємо, цього травня відбудуться два півфінали та один фінал. Перший півфінал відбудеться 9 травня, а другий – 11 травня, та фінал відбудеться 13 травня. У двох півфіналах змагатимуться 37 країн.

Як повідомляв УНН, організатори представили слоган і логотип Євробачення-2017.