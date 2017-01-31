Стокгольм передал Киеву символический ключ Евровидения
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак передала мэру Киева Виталию Кличко символический ключ Евровидения, передает УНН.
"Перед вами фантастическое событие, когда люди со всего мира приедут к вам из-за любови к музыке. Сегодня мы живем в мире, который более чем когда-либо нуждается в единении. Давайте продолжать осуществлять такую манифестацию как песенный конкурс Евровидение, чтобы объединиться ради любви и мира. Теперь Киев будет местом, за которым будут смотреть 200 млн человек, тысячи журналистов, гостей и болельщиков. Ключ от Стокгольма присоединен к связке ключей и мы вошли в историю. Киев тоже присоединится к истории Евровидения. от всей души, от сердца Стокгольма вам господин Кличко для Киева", - сказала президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак.
Напомним, в мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.
Как сообщал УНН, организаторы представили слоган и логотип Евровидение-2017.