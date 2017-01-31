Стокгольм передал Киеву символический ключ Евровидения

"Перед вами фантастическое событие, когда люди со всего мира приедут к вам из-за любови к музыке. Сегодня мы живем в мире, который более чем когда-либо нуждается в единении. Давайте продолжать осуществлять такую ​​манифестацию как песенный конкурс Евровидение, чтобы объединиться ради любви и мира. Теперь Киев будет местом, за которым будут смотреть 200 млн человек, тысячи журналистов, гостей и болельщиков. Ключ от Стокгольма присоединен к связке ключей и мы вошли в историю. Киев тоже присоединится к истории Евровидения. от всей души, от сердца Стокгольма вам господин Кличко для Киева", - сказала президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак.

Напомним, в мае этого года состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй - 11 мая, и финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

Как сообщал УНН, организаторы представили слоган и логотип Евровидение-2017.