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Стокгольм очолив рейтинг найбільш екологічно чистих столиць світу

Стокгольм очолив рейтинг найбільш екологічно чистих столиць світу

Київ • УНН

 • 8437 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Столиця Швеції Стокгольм очолила десятку найбільш екологічно чистих світових столиць за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, повідомляє УНН з посиланням на газету The Telegraph.

На другому місці списку опинилася столиця Нової Зеландії - Веллінгтон, на третьому - австралійська столиця Канберра. Четверту позицію отримала Оттава (столиця Канади - ред.), п'яту - столиця Шотландії Единбург.

У десятку в порядку убування увійшли Монтевідео (Уругвай - ред.), Таллінн (Естонія - ред.), Гельсінкі (Фінляндія - ред.), Монако і Мадрид (Іспанія - ред.).

При формуванні рейтингу експерти орієнтувалися на відомості про рівень забруднення повітря в містах - норму концентрації в атмосфері дрібнодисперсних частинок PM 2,5.

Нагадаємо, раніше стало відомо про найщасливіших країнах за версією ООН. Лідером світового рейтингу стала Норвегія. Решта скандинавських країн також опинилися в ТОПі найщасливіших.

Секретом щастя поділився професор Майк Вікінг, ректор данського інституту дослідження щастя і автор книги - бестселера "Маленька книга Hygge - секрет датського щастя".

М.Вікінг говорить про те, що в центрі концепції "хюгге" - не речі, а атмосфера навколишнього середовища.

Невдовзі в Україні з'явиться своє скандинавське містечко, жителі якого зможуть сповна відчути атмосферу комфорту і затишку.

Цього року вводять в експлуатацію першу чергу житлового комплексу Scandia. Проект житлового комплексу пронизаний концепцією "хюгге". Скандинавська філософія простежується як в архітектурі і дизайні житлових будинків, так і в організації суспільного простору. На території, загальною площею в 80 га, крім величезного парку з озером, заплановано облаштування велодоріжок, зон для занять йоги, зон для барбекю, будівництво дитячих садків і шкіл, місць для розваг і занять спорту, а також амфітеатр для концертів.

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