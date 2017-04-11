Стокгольм возглавил рейтинг самых экологически чистых столиц мира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Столица Швеции Стокгольм возглавила десятку самых экологически чистых мировых столиц по данным Всемирной организации здравоохранения, сообщает УНН со ссылкой на газету The Telegraph.
На втором месте списка оказалась столиця Новой Зеландии – Веллингтон, на третьем - австралийская столица Канберра.
Четвертая позиция досталась Оттаве (столица Канады – ред.), пятая - столице Шотландии Эдинбургу.
В десятку в порядке убывания вошли Монтевидео (Уругвай – ред.), Таллинн (Эстония - ред.), Хельсинки (Финляндия - ред.), Монако и Мадрид (Испания - ред.).
При формировании рейтинга эксперты ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в городах - норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.
Напомним, ранее стало известно о самых счастливых странах по версии ООН. Лидером мирового рейтинга стала Норвегия. Остальные скандинавские страны также оказались в ТОПе самых счастливых.
Секретом счастья поделился профессор Майк Викинг, ректор датского института исследования счастья и автор книги — бестселлера “Маленькая книга Hygge — секрет датского счастья”.
М.Викинг говорит о том, что в центре концепции “хюгге” находятся не вещи, а атмосфера окружающей среды.
Вскоре в Украине появится свой скандинавский городок, жители которого смогут сполна ощутить атмосферу комфорта и уюта.
В этом году вводят в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса Scandia. Проект жилого комплекса пронизан концепцией “хюгге”. Скандинавская философия прослеживается как в архитектуре и дизайне жилых домов, так и в организации общественного пространства. На территории, общей площадью в 80 га, помимо огромного парка с озером, запланировано обустройство велодорожек, зон для занятий йоги, зон для барбекю, строительство детских садиков и школ, мест для развлечений и занятий спорта, а также амфитеатр для концертов.