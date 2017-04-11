Стокгольм возглавил рейтинг самых экологически чистых столиц мира

На втором месте списка оказалась столиця Новой Зеландии – Веллингтон, на третьем - австралийская столица Канберра.

Четвертая позиция досталась Оттаве (столица Канады – ред.), пятая - столице Шотландии Эдинбургу.

В десятку в порядке убывания вошли Монтевидео (Уругвай – ред.), Таллинн (Эстония - ред.), Хельсинки (Финляндия - ред.), Монако и Мадрид (Испания - ред.).

При формировании рейтинга эксперты ориентировались на сведения об уровне загрязнения воздуха в городах - норму концентрации в атмосфере мелкодисперсных частиц PM 2,5.

Напомним, ранее стало известно о самых счастливых странах по версии ООН. Лидером мирового рейтинга стала Норвегия. Остальные скандинавские страны также оказались в ТОПе самых счастливых.

Секретом счастья поделился профессор Майк Викинг, ректор датского института исследования счастья и автор книги — бестселлера “Маленькая книга Hygge — секрет датского счастья”.

М.Викинг говорит о том, что в центре концепции “хюгге” находятся не вещи, а атмосфера окружающей среды.

Вскоре в Украине появится свой скандинавский городок, жители которого смогут сполна ощутить атмосферу комфорта и уюта.

В этом году вводят в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса Scandia. Проект жилого комплекса пронизан концепцией “хюгге”. Скандинавская философия прослеживается как в архитектуре и дизайне жилых домов, так и в организации общественного пространства. На территории, общей площадью в 80 га, помимо огромного парка с озером, запланировано обустройство велодорожек, зон для занятий йоги, зон для барбекю, строительство детских садиков и школ, мест для развлечений и занятий спорта, а также амфитеатр для концертов.