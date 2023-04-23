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Стівен Кінг запропонував Ілону Маску віддати гроші за свою "галочку" у Twitter фонду Притули

Стівен Кінг запропонував Ілону Маску віддати гроші за свою "галочку" у Twitter фонду Притули

Київ • УНН

 • 681515 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Американський письменник Стівен Кінг запропонував власнику Twitter Ілону Маску віддати гроші за свою синю "галочку" на сторінці у Twitter на благодійність, а саме у благодійний фонд Сергія Притули, про це він написав у Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я думаю, що пан Маск має віддати мою блакитну галочку на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули, який надає послуги з порятунку життя в Україні. Це всього вісім доларів, так що, можливо, пан Маск міг би додати трохи більше", - написав Кінг на своїй сторінці у Twitter.

I think Mr. Musk should give my blue check to charity. I recommend the Prytula Foundation, which provides lifesaving services in Ukraine. It's only $8, so perhaps Mr. Musk could add a bit more.

— Stephen King (@StephenKing) April 22, 2023

Доповнення

Цей допис був реакцією письменника на оновлені правила у Twitter. Адже тепер володарі синьої позначки повинні кожен місяць сплачувати внесок розміром у вісім доларів.

Проте Ілон Маск зробив виняток для всесвітньовідомого письменника і позбавив його необхідності сплачувати внесок. На що Кінг запропонував свою альтернативу, як можна витратити ці кошти.

Також Сергій Притула відреагував на пропозицію Кінга, написавши на своїй сторінці уTwitter: "Привіт, Стівене, це чудова ідея! Велике дякую! Допоможемо Україні боротися за свободу разом!".

На заклик письменника відреагував і сам Маск, написавши: "Прошу, намасте".

Пізніше Ілон Маск додав, що за власний кошт оплачує підписки у Twitter Blue деяким знаменитостям, аби зберегти їхні галочки.

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