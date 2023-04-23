Стивен Кинг предложил Илону Маску отдать деньги за свою "галочку" в Twitter фонду Притулы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдать деньги за свою синюю "галочку" на странице в Twitter на благотворительность, а именно в благотворительный фонд Сергея Притулы, об этом он написал в Twitter, передает УНН.
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"Я думаю, что господин Маск должен отдать мою голубую галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы, который предоставляет услуги по спасению жизни в Украине. Это всего восемь долларов, так что, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", - написал Кинг на своей странице в Twitter.
Я думаю, что мистер Маск должен отдать мой синий чек на благотворительность. Я рекомендую фонд "Притула", который оказывает спасательные услуги в Украине. Это всего 8 долларов, так что, возможно, мистер Маск мог бы добавить немного больше. — Стивен Кинг (@StephenKing) 22 апреля 2023 года
Это сообщение было реакцией писателя на обновленные правила в Twitter. Ведь теперь обладатели синей отметки должны каждый месяц платить взнос в размере восьми долларов.
Однако Илон Маск сделал исключение для всемирно известного писателя и избавил его от необходимости платить взнос. На что Кинг предложил свою альтернативу, как можно потратить эти средства.
Также Сергей Притула отреагировал на предложение Кинга, написав на своей странице в Twitter: "Привет, Стивен, это отличная идея! Большое спасибо! Поможем Украине бороться за свободу вместе!".
На призыв писателя отреагировал и сам Маск, написав: "Прошу, намасте".
Позже Илон Маск добавил, что за свой счет оплачивает подписки в Twitter Blue некоторым знаменитостям, чтобы сохранить их галочки.
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