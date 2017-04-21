Стіна житлового будинку обвалилась в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мешканців будинку по вул.Белінського, 28, де стався обвал стіни, переселять до гуртожитку маневреного фонду. Про це повідомляє Управління громадських зв’язків Херсонської міської ради, передає кореспондент УНН.
“Мешканців квартири № 3 за адресою вул.Белінського, 28, де 20 квітня 2017 року стався обвал стіни, наразі переселяють до гуртожитку маневреного фонду за адресою вул. Комкова,76б. Там вони мешкатимуть тимчасово”, — йдеться у повідомленні.
Найближчим же часом людям, постраждалим від обвалу стіни, виділять квартиру площею не менше 52,6 кв.м (що відповідає колишній житловій площі) та нададуть 18 тис. грн матеріальної допомоги.
Основна причина обвалу, зазначають у департаменті житлово-комунального господарства, — підмив ґрунту через відсутність обмостку, призначеного для захисту фундаменту.
Нагадаємо, 3 квітня у місті Ізюм Харківської області під час виконання ремонтних робіт обвалилася стіна будинку.