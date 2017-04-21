Стена жилого дома обрушилась в Херсоне

“Жителей квартиры № 3 по адресу ул.Белинского, 28, где 20 апреля 2017 произошел обвал стены, пока переселяют в общежитие маневренного фонда по адресу ул.Комкова, 76Б. Там они будут жить временно”, — говорится в сообщении.

В ближайшее же время людям, пострадавшим от обвала стены, выделят квартиру площадью не менее 52,6 кв.м (что соответствует бывшей жилой площади) и предоставят 18 тыс. грн материальной помощи.

Основная причина обвала, отмечают в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, — подмыв почвы из-за отсутствия обмостка, предназначенного для защиты фундамента.

Напомним, 3 апреля в городе Изюм Харьковской области во время выполнения ремонтных работ обвалилась стена дома.