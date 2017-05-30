Стіна будівлі обвалилась на Рівненщині, є жертви
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 30 травня. УНН. У селі Зозів Рівненського району у результаті обвалу стіни будівлі загинули 47-річний батько та його 24-річний син. Про це УНН повідомили в прес-службі управління ДСНС у Рівненській області.
Як повідомили у ДСНС, інцидент трапився під час підсилення фундаменту будівлі.
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Рятувальники за допомогою спецінструменту дістали двох загиблих чоловіків з півтораметрової глибини. Причину нещасного випадку з’ясовує спеціальна комісія.