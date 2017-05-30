Стена здания обрушилась в Ровенской области, есть жертвы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 30 мая. УНН. В селе Зозов Ровенского района в результате обвала стены здания погибли 47-летний отец и его 24-летний сын. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской области.
Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел во время усиления фундамента здания.
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Спасатели с помощью специнструмента извлекли двух погибших мужчин с полутораметровой глубины. Причину несчастного случая выясняет специальная комиссия.