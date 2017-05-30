Стена здания обрушилась в Ровенской области, есть жертвы

Как сообщили в ГСЧС, инцидент произошел во время усиления фундамента здания.

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Спасатели с помощью специнструмента извлекли двух погибших мужчин с полутораметровой глубины. Причину несчастного случая выясняет специальная комиссия.