Стійкість до антибіотиків може вбити 40 мільйонів людей протягом наступних 25 років
Київ • УНН
Експерти прогнозують катастрофічні наслідки через поширення резистентності до антибіотиків у найближчі десятиліття. Це може подвоїти показники смертності та ускладнити проведення звичайних медичних процедур.
Протягом наступних 25 років світ може зіткнутися з катастрофічними наслідками через поширення стійкості до антибіотиків. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
Деталі
За прогнозами експертів, резистентність до протимікробних препаратів може стати причиною загибелі близько 40 мільйонів людей, подвоївши нинішні показники смертності.
Особливо вразливими в умовах цієї кризи будуть люди похилого віку, чий імунітет менш здатний протистояти новим агресивним штамам бактерій. Зростаюча стійкість мікроорганізмів робить ефективність багатьох традиційних препаратів недостатньою для боротьби із серйозними інфекціями.
Окрім того, ситуація ставить під загрозу проведення звичайних медичних процедур, таких як хірургічні операції чи навіть пологи, які можуть обернутися смертельними ускладненнями через неможливість стримувати інфекції.
Фахівці закликають до негайних заходів, включно з розробкою нових антибіотиків, вдосконаленням системи профілактики інфекцій та глобальним контролем за використанням протимікробних засобів у медицині й сільському господарстві.
Як правильно вживати антибіотики - відповідь МОЗ23.09.24, 17:07 • 100902 перегляди