Устойчивость к антибиотикам может убить 40 миллионов человек в течение следующих 25 лет
Киев • УНН
Эксперты прогнозируют катастрофические последствия из-за распространения резистентности к антибиотикам в ближайшие десятилетия. Это может удвоить показатели смертности и усложнить проведение обычных медицинских процедур.
В течение следующих 25 лет мир может столкнуться с катастрофическими последствиями из-за распространения устойчивости к антибиотикам. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
По прогнозам экспертов, резистентность к противомикробным препаратам может стать причиной гибели около 40 миллионов человек, удвоив нынешние показатели смертности.
Особенно уязвимыми в условиях этого кризиса будут пожилые люди, чей иммунитет менее способен противостоять новым агрессивным штаммам бактерий. Растущая устойчивость микроорганизмов делает эффективность многих традиционных препаратов недостаточной для борьбы с серьезными инфекциями.
Кроме того, ситуация ставит под угрозу проведение обычных медицинских процедур, таких как хирургические операции или даже роды, которые могут обернуться смертельными осложнениями из-за невозможности сдерживать инфекции.
Специалисты призывают к немедленным мерам, включая разработку новых антибиотиков, совершенствование системы профилактики инфекций и глобальный контроль за использованием противомикробных средств в медицине и сельском хозяйстве.
Как правильно употреблять антибиотики - ответ Минздрава23 сент. 2024, 14:07 • 100658 просмотров