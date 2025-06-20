Стягнення плати за пластикові пакети для покупок може призвести до чистіших пляжів - дослідження

Місцеві закони, які забезпечують заборону або плата за пластикові пакети для покупок, пов'язані зі зменшенням кількості сміття з пластикових пакетів на 25-47 відсотків, виявленим під час очищення берегової лінії, згідно з новим дослідженням у рецензованому журналі Science, пише УНН з посиланням на The Independent.

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Дослідники виявили зменшення кількості пластикових пакетів уздовж усіх водойм, але дані свідчать про те, що правила щодо пластикових пакетів мають найбільший ефект вздовж озер.

Дослідження також показує, що деякі правила щодо пластикових пакетів ефективніші за інші. Повні заборони та плата ефективніші, ніж часткові заборони, імовірно, через винятки для більш товстих пластикових пакетів, пишуть автори.

Анна Папп, один із авторів, екологічний економіст та науковий співробітник Массачусетського технологічного інституту, розповіла The New York Times, що дослідження показує, що кількість пластикових пакетів достовірно зменшується, коли місцеві законодавці запроваджують правила.

Дослідники виявили, що кількість пластикових пакетів для покупок, розкиданих по береговій лінії в районах із заборонами та правилами, скоротилася на 25-47 відсотків

"Це... дійсно те, що відбувається знову і знову", - сказала Папп.

Вчений-еколог доктор Зої Діана розповіла The Times, що дослідження показує, що це скорочення кількості пластикових пакетів "у будь-якому разі не відбулося б... ці заходи працюють".

Заборони на пластикові пакети та плата за них стають все популярнішими. Згідно з дослідженням, понад 100 країн регулюють використання пакетів і 175 країн ведуть переговори про створення першого в історії глобального договору щодо пластикових пакетів.

Доктор Ерін Мерфі, менеджер з дослідження пластику в океані в Ocean Conservancy, розповіла CNN, що пластикові пакети є більш небезпечними для морського життя, ніж інші види сміття.

Це тому, що вони легкі і їх легше відносить у навколишнє середовище, зазначила Мерфі. Пластикові пакети також можуть убити тварин, які їх їдять або заплутуються у них.

"Їх важко переробляти, вони одноразові, і вони легкі, тому їх дуже легко розвіює вітер, - сказала вона. -Навіть якщо ми намагаємося правильно з ними поводитися, їм легко уникнути систем утилізації відходів та потрапити до навколишнього середовища".

ЄС домовився про скорочення відходів упаковки на 15% до 2040 року та планує заборонити пластикові пакети для соусів