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Взимание платы за пластиковые пакеты для покупок может привести к более чистым пляжам - исследование

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Местные законы, касающиеся пластиковых пакетов, приводят к значительному уменьшению мусора. Исследование показывает, что полные запреты и сборы являются более эффективными, чем частичные, особенно вдоль озер.

Взимание платы за пластиковые пакеты для покупок может привести к более чистым пляжам - исследование

Местные законы, которые обеспечивают запрет или плату за пластиковые пакеты для покупок, связаны с уменьшением количества мусора из пластиковых пакетов на 25-47 процентов, обнаруженного во время очистки береговой линии, согласно новому исследованию в рецензируемом журнале Science, пишет УНН со ссылкой на The Independent.

Детали

Исследователи обнаружили уменьшение количества пластиковых пакетов вдоль всех водоемов, но данные свидетельствуют о том, что правила в отношении пластиковых пакетов имеют наибольший эффект вдоль озер.

Исследование также показывает, что некоторые правила в отношении пластиковых пакетов эффективнее других. Полные запреты и плата эффективнее, чем частичные запреты, вероятно, из-за исключений для более толстых пластиковых пакетов, пишут авторы.

Анна Папп, один из авторов, экологический экономист и научный сотрудник Массачусетского технологического института, рассказала The New York Times, что исследование показывает, что количество пластиковых пакетов достоверно уменьшается, когда местные законодатели вводят правила.

Исследователи обнаружили, что количество пластиковых пакетов для покупок, разбросанных по береговой линии в районах с запретами и правилами, сократилось на 25-47 процентов

"Это...  действительно то, что происходит снова и снова", - сказала Папп.

Ученый-эколог доктор Зои Диана рассказала The Times, что исследование показывает, что это сокращение количества пластиковых пакетов "в любом случае не произошло бы... эти меры работают".

Запреты на пластиковые пакеты и плата за них становятся все популярнее. Согласно исследованию, более 100 стран регулируют использование пакетов и 175 стран ведут переговоры о создании первого в истории глобального договора по пластиковым пакетам.

Доктор Эрин Мерфи, менеджер по исследованию пластика в океане в Ocean Conservancy, рассказала CNN, что пластиковые пакеты более опасны для морской жизни, чем другие виды мусора.

Это потому, что они легкие и их легче относит в окружающую среду, отметила Мерфи. Пластиковые пакеты также могут убить животных, которые их едят или запутываются в них.

"Их трудно перерабатывать, они одноразовые, и они легкие, поэтому их очень легко развеивает ветер, - сказала она. -Даже если мы стараемся правильно с ними обращаться, им легко избежать систем утилизации отходов и попасть в окружающую среду".

ЕС договорился о сокращении отходов упаковки на 15% к 2040 году и планирует запретить пластиковые пакеты для соусов05.03.24, 13:18 • 20555 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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