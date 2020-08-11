Стерненка запросили в СБУ на вручення обвинувального акту

“Сьогодні мала розглядатись моя заява про відвід прокурора Бозовуляка у кримінальному провадженні щодо третього замовного нападу на мене, у якому я маю статус потерпілого. Заяву я подавав, бо вважаю Бозовуляка упередженим. Саме цей прокурор погодив мені підозру та вимагає арешту”, — написав Стерненко.

За його словами, в суд сьогодні прокурор приніс сьогоднішню постанову про зміну групи прокурорів. Процкером тепер призначено прокурора Сафаряна, Бозовуляка виключили з групи.

“Також сьогодні від слідчого отримав запрошення на вручення обвинувального акту. Після цього сфабриковану справу проти мене відправлять до суду на розгляд по суті”, — додав він.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, якого підозрюють в умисному вбивстві, з цілодобового на нічний домашній арешт.



