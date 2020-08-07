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Степанов заявив, що українці почали важче переносити COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Україні змінився перебіг коронавірусної хвороби, українці почали її важко переносити. Відтак, збільшується кількість госпіталізованих та летальних випадків. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"У нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби, дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19 - ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, збільшується госпіталізація. Давайте задумаємося: до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати щодо дотримання правил", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.

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