Степанов заявив, що українці почали важче переносити COVID-19

"У нас дуже багато стало складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби, дуже важко переноситься ця хвороба (COVID-19 - ред.). У нас збільшується кількість летальних випадків, збільшується госпіталізація. Давайте задумаємося: до яких цифр нам треба дійти, щоб ми почали думати щодо дотримання правил", - сказав Степанов.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус підтвердили у 1453 людей, з них 103 дитини та 93 медики.