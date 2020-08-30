Степанов заявив, що медики отримують найнижчу зарплату по країні

"Те, що стосується зарплати, то це питання ми повинні розглядати не тільки з точки зору COVID. Медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу зарплату у країні. Якщо на 1 січня цього року середня зарплата в країні складала близько 10,5 тисяч гривень, то середня зарплата в сфері охорони здоров’я 7 087 гривень, на 30% нижча, ніж середня зарплата по країні. Це сором для країни. Це просто соромно для країни! І я про це постійно говорю", - сказав міністр.

З його слів, однією зі складових медичної реформи повинно бути суттєве підвищення зарплати медпрацівникам до рівня справедливої оплати.

Степанов зазначив, що прагне справедливої оплати праці медичних працівників.

"В моєму уявленні зарплата, наприклад, лікаря після інтернатури, який тільки приходить, повинна починатися десь з 20 тисяч гривень. Краще з 25 тисяч гривень", - зауважив він.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні медичним працівникам мають підвищити заробітні плати.