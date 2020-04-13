Степанов заявив про вирішення проблем із медзакупівлями через МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Проблема із закупівлями через державне підприємство "Медичні закупівлі України" (МОЗ) вирішена, у понеділок буде укладено новий контракт. Про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Ми працюємо постійно щодо забезпечення засобів індивідуального захисту, працюємо по декількох напрямках. Перший – це закупівля, яка відбувається за бюджетні кошти в областях, департаментами охорони здоров’я, безпосередньо медичними закладами. Ми перебуваємо в постійному моніторингу, допомагаємо їм із закупівлею за рахунок централізованого постачання в країну. Окрім того, є закупівля за бюджетні кошти, яка відбувається на центральному рівні. Була певна проблема на час мого приходу до Міністерства охорони здоров’я із закупівлею через ДП "Медичні закупівлі", зараз вся ця проблематика прибрана", - сказав Степанов.
З його слів, підприємство має "відповідні кошти", а керівник підприємства отримав особисте завдання міністра - терміново закупити засоби індивідуального захисту, зокрема костюми біозахисту та респіратори.
"Це те, чого потребують наші лікарі, те, що потребують лікарі швидкої допомоги. Сьогодні-завтра він буде звітувати щодо заключення договорів: попередньо він повідомив, що у нього є можливість і сьогодні буде заключений договір на закупівлю 90 тис. костюмів біозахисту, які вже наприкінці тижня почнуть постачатись", - заявив міністр.
Як повідомлялося в УНН, на Хмельниччині під час закупівлі медичного обладнання постачальник привласнив близько 1 млн гривень.