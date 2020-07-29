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Степанов закликав перед виборами зробити ремонт на станціях швидкої меддопомоги

Степанов закликав перед виборами зробити ремонт на станціях швидкої меддопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав керівників місцевого самоврядування та місцеву владу, зробити ремонт у приміщеннях станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги. Особливо в контексті того, що наближаються вибори, а працівники "швидкої" лікують виборців. Про це він сказав під час брифінгу у середу, передає кореспондент УНН.

"Також питання, яке вчора піднімали колеги з областей щодо… інфраструктури. Щодо стану станцій, підстанцій, в яких працюють наші фельдшери, лікарі і водії, перебуваючи на чергуванні. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що ці умови повинні бути нормальні, людські. Це повинне бути тепле, нормальне приміщення, де вони можуть відпочити між викликами. Це приміщення, в якому повинні бути якісь елементарні речі - вибачте, і нормальний туалет, і в ньому має бути тепло, і там, де вони просто собі можуть приготувати елементарно чай", - зазначив Степанов.

Він також висловив думку, що це питання "дуже швидко може бути вирішено".

"І зараз я звертаюся до керівників місцевого самоврядування, до місцевої влади. Тому що ці приміщення знаходяться інколи саме на балансі вас, в органах місцевого самоврядування, місцевих громад. Вони або в лікарнях знаходяться, або в інших приміщеннях місцевих громад. Ці ремонти - вони дуже недорого коштують. Зробіть просто це. Тим паче, що зараз у вас вибори, і мені здається, що це гарна річ, щоби вони знаходилися саме в нормальних умовах. Тому що працівники екстреної медичної допомоги надають цю допомогу вашим виборцям", - сказав міністр.

Нагадаємо, медзакладам виплатили майже 1,7 млрд грн за лікування хворих на COVID-19.

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