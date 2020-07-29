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Степанов призвал перед выборами сделать ремонт на станциях скорой медпомощи

Степанов призвал перед выборами сделать ремонт на станциях скорой медпомощи

Киев  •  УНН

 • 13660 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал руководителей местного самоуправления и местные власти, сделать ремонт в помещениях станций экстренной (скорой) медицинской помощи. Особенно в контексте того, что приближаются выборы, а работники "скорой" лечат избирателей. Об этом он сказал во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

"Также вопрос, который вчера поднимали коллеги из областей касательно... инфраструктуры. О состоянии станций, подстанций, в которых работают наши фельдшеры, врачи и водители, находясь на дежурстве. Я думаю, что все со мной согласятся, что эти условия должны быть нормальные, человеческие. Это должно быть теплое, нормальное помещение, где они могут отдохнуть между вызовами. Это помещение, в котором должны быть какие-то элементарные вещи - извините, и нормальный туалет, и в нем должно быть тепло, и там, где они просто себе могут приготовить элементарно чай", - отметил Степанов.

Он также высказал мнение, что этот вопрос "очень быстро может быть решен".

"И сейчас я обращаюсь к руководителям местного самоуправления, к местной власти. Потому что эти помещения находятся иногда именно на балансе вас, в органах местного самоуправления, местных общин. Они либо в больницах находятся, или в других помещениях местных общин. Эти ремонты - они очень недорого стоят. Сделайте просто это. Тем более, что сейчас у вас выборы, и мне кажется, что это хорошая вещь, чтобы они находились именно в нормальных условиях. Потому что работники экстренной медицинской помощи оказывают эту помощь вашим избирателям", - сказал министр.

Напомним, медучреждениям выплатили почти 1,7 млрд грн за лечение больных COVID-19.

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