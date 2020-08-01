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Степанов з робочим візитом перебуває на Рівненщині: що перевірятиме

Степанов з робочим візитом перебуває на Рівненщині: що перевірятиме

Київ • УНН

 • 18300 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прибув з робочим візитом на Рівненщину, де перевірить обласну станцію екстреної медддопомоги, а також опорний заклад, який займається лікуваннях хворих на COVID-19. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Чому я перебуваю на Рівненщині і який у мене порядок денний? Ми зараз достатньо багато уваги приділяємо екстреній медичній допомозі…Перший мій лікарський заклад, який я збираюся сьогодні відвідати - це обласна станція екстреної медичної допомоги, де я хочу подивитися і поспілкуватися з лікарями. Окрім того, планую відвідати центральну міську лікарню міста Рівне... Це потужна лікарня, у якій 20 відділень і вона є опорною у лікуванні COVID-19", - сказав Степанов.

Окрім того, він ще планує відвідати медичний заклад, який надає допомогу ветеранам АТО.

Нагадаємо, в Україні на ранок 1 серпня зафіксовано вже 71056 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків знову збільшилась - до понад 1100.

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