Степанов: виготовлення вакцини в Україні коштуватиме 100-150 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Виготовлення вакцини в Україні буде коштувати 100-150 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми перекладемо на гривні, то це буде коштувати, ми розуміємо, більше 100-150 млн грн", - сказав Степанов.
Він повідомив, що виготовлення вакцини в буде повністю профінансоване державою
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.
Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.