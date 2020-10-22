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Степанов: виготовлення вакцини в Україні коштуватиме 100-150 млн грн

Степанов: виготовлення вакцини в Україні коштуватиме 100-150 млн грн

Київ • УНН

 • 14320 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Виготовлення вакцини в Україні буде коштувати 100-150 млн грн. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми перекладемо на гривні, то це буде коштувати, ми розуміємо, більше 100-150 млн грн", - сказав Степанов.

Він повідомив, що виготовлення вакцини в буде повністю профінансоване державою

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.

Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.

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