Степанов: виготовлення вакцини в Україні коштуватиме 100-150 млн грн

"Якщо ми перекладемо на гривні, то це буде коштувати, ми розуміємо, більше 100-150 млн грн", - сказав Степанов.

Він повідомив, що виготовлення вакцини в буде повністю профінансоване державою

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував створення унікальної української вакцини від COVID-19.

Як повідомляв УНН, доклінічна фаза випробувань української вакцини-кандидата від COVID-19 завершена, вона має гарні перспективи.