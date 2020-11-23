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Степанов видав наказ щодо облаштування тимчасових спеціалізованих шпиталів

Степанов видав наказ щодо облаштування тимчасових спеціалізованих шпиталів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов видав наказ щодо порядку облаштування тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), поклавши відповідальність за його виконання на свого заступника, головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка. Про це повідомляє УНН із посиланням на відповідний текст наказу.

Степанов видав наказ щодо деяких питань обсерваторів, тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів) від 21 жовтня 2020 року.

Наказую затвердити такі, що додаються:

- Порядок облаштування та функціонування обсерваторів,

- Порядок облаштування та функціонування тимчасових закладів здоров’я (спеціалізованих шпиталів),

- Вимоги до тимчасових закладів охорон здоров’я (спеціалізованих шпиталів) та порядок їх створення на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19.

Окрім того, директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.) потрібно забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Зазначається, що наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Нагадаємо, як заявили в МОЗ, на розгортання трьох мобільних шпиталів для хворих на коронавірус виділять 239 млн грн.

За інформацією Мінреінтеграції, Україна буде готова розгорнути спеціальні польові шпиталі біля КПВВ та гуманітарні табори, у випадку значного погіршення епідеміологічної ситуації на території окупованого Криму.

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