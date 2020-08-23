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Степанов: в Україні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні близько 50 тисяч лікарів – це люди пенсійного віку. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов: в Україні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку

"Якщо ми говоримо про середній вік лікарів, то у нас на сьогодні в країні близько 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Тобто, це люди які вже перебувають на пенсії", - сказав Степанов.

З його слів, у медичній сфері в Україні, питання кадрів стоїть дуже гостро.

"Що стосується сільської місцевості, то по тим данним які в нас є, там не вистачає близько 8 тис. лікарів, якщо брати всі сільські амбулаторії або просто сільську місцевість, біля 8 тис. лікарів не вистачає", - повідомив міністр.

Як повідомляв УНН, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що нинішній рівень зарплат медиків є недостатнім, а гідна заробітна плата лікаря в Україні повинна складати не менше 20-25 тисяч гривень.

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