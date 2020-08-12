Степанов: українські вчені 100% здатні створювати вакцини, але їм потрібні умови

"У нас впродовж 29 років знищувалося все, що стосується виробництва вакцин. Ще з радянських часів у нас були відповідні потужні інститути, потужна наукова база, виробництво вакцин. А потім це все почало знищуватися. І зараз, спостерігаючи за тим, що відбувається після того, як світ дізнався про COVID-19, ми зрозуміли, що нам дуже потрібне власне виробництво вакцин. Це одне з питань, з приводу якого мені поставив завдання Президент України під час обговорення - що саме нам потрібно зробити з точки зору безпеки країни. Усім зрозуміло, що якщо країна має своє виробництво вакцин, ми менш залежні від когось", - сказав міністр.

Він уточнив, що минулого тижня провів зустріч з представниками українських фармпідприємств і вченими.

"У нас є чітке розуміння з приводу початку виробництва вакцин на території країни на наших потужностях. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших вчених, щоб вони почали створювати вакцини. Я вважаю, що вони сто відсотків здатні це зробити, просто їм треба створити умови, чим ми і почали займатися", - додав Степанов.