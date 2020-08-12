Степанов: українські вчені 100% здатні створювати вакцини, але їм потрібні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Українські вчені здатні створювати вакцини, але їм потрібні відповідні умови. Про це на брифінгу 12 серпня сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає УНН.
"У нас впродовж 29 років знищувалося все, що стосується виробництва вакцин. Ще з радянських часів у нас були відповідні потужні інститути, потужна наукова база, виробництво вакцин. А потім це все почало знищуватися. І зараз, спостерігаючи за тим, що відбувається після того, як світ дізнався про COVID-19, ми зрозуміли, що нам дуже потрібне власне виробництво вакцин. Це одне з питань, з приводу якого мені поставив завдання Президент України під час обговорення - що саме нам потрібно зробити з точки зору безпеки країни. Усім зрозуміло, що якщо країна має своє виробництво вакцин, ми менш залежні від когось", - сказав міністр.
Він уточнив, що минулого тижня провів зустріч з представниками українських фармпідприємств і вченими.
"У нас є чітке розуміння з приводу початку виробництва вакцин на території країни на наших потужностях. З іншого боку, це завдання максимально створити умови для наших вчених, щоб вони почали створювати вакцини. Я вважаю, що вони сто відсотків здатні це зробити, просто їм треба створити умови, чим ми і почали займатися", - додав Степанов.