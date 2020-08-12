Степанов: украинские ученые 100% способны создавать вакцины, но им нужны условия

"У нас на протяжении 29 лет уничтожалось все, что касается производства вакцин. Еще с советских времен у нас были соответствующие мощные институты, мощная научная база, производство вакцин. А потом это все начало уничтожаться. И сейчас, наблюдая за происходящим после того, как мир узнал о COVID-19, мы поняли, что нам очень нужно собственное производство вакцин. Это один из вопросов, по поводу которого мне поставил задачу Президент Украины во время обсуждения - что именно нам нужно сделать с точки зрения безопасности страны. Всем понятно, что если страна имеет свое производство вакцин, мы менее зависимы от кого-то", - сказал министр.

Он уточнил, что на прошлой неделе провел встречу с представителями украинских фармпредприятий и учеными.

"У нас есть четкое понимание по поводу начала производства вакцин на территории страны на наших мощностях. С другой стороны, это задача максимально создать условия для наших ученых, чтобы они начали создавать вакцины. Я считаю, что они сто процентов способны это сделать, просто им надо создать условия, чем мы и начали заниматься", - добавил Степанов.