Степанов цього тижня звітуватиме у Раді

"Я почув щодо години запитань до уряду єдину позицію - щодо міністра (охорони здоров’я – ред.) Максима Степанова. Я думаю, інші теж не будуть заперечувати. Тому, на годину запитань до уряду запрошуємо міністра охорони здоров’я", - сказав Разумков.

З його слів, Степанов вже повернувся до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що одужав від коронавірусу і 28 листопада планує повернутися до роботи у міністерство.