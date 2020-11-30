Степанов цього тижня звітуватиме у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Цього тижня на годині запитань до уряду у Верховній Раді виступить міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради у ВР, передає кореспондент УНН.
"Я почув щодо години запитань до уряду єдину позицію - щодо міністра (охорони здоров’я – ред.) Максима Степанова. Я думаю, інші теж не будуть заперечувати. Тому, на годину запитань до уряду запрошуємо міністра охорони здоров’я", - сказав Разумков.
З його слів, Степанов вже повернувся до виконання своїх обов’язків.
Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що одужав від коронавірусу і 28 листопада планує повернутися до роботи у міністерство.